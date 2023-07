Audace Cerignola, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24

RIDOTTO BIMBI (11-16 ANNI)

TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 190 EURO-DISTINTI 140 EURO-CURVA 100 EURO

RIDOTTO (OVER 65 ANNI)

TRIBUNA LATERALE/INFERIORE 210 EURO-DISTINTI 160 EURO-CURVA 100 EURO

Il presidente gialloblu, Nicola Grieco, con un messaggio rivolto ai tifosi ha accompagnato il lancio della campagna abbonamenti: «Ne abbiamo vissute tante di avventure insieme, condite da momenti belli e indimenticabili! Voi tutti sapete bene cosa provo per Cerignola e per l’Audace! Un sentimento indelebile che mi porta ogni anno a compiere la stessa scelta: Crescere insieme! Cerco ogni giorno di esaudire i vostri desideri, per allestire una squadra che vi faccia divertire ma nello stesso tempo onori i nostri colori. Lavorando con dedizione e amore per la mia Città! Non vi nego però che anche io ho un sogno: quello di vedervi tutti al “Monterisi”! Ed è per questo che ho deciso prezzi popolari per tutti per la campagna abbonamenti 2023/24. Tutto questo perché credo che noi cerignolani siamo un popolo incredibilmente coraggioso e ambizioso. Sono sicuro che questa volta mi stupirete! Insieme verso la storia infinita. Forza Cerignola, forza Audace».

Intanto la squadra sta sudando in quel di San Giovanni Rotondo, nella prima fase di preparazione. A ritmi serrati anche il lavoro del direttore sportivo Elio Di Toro, con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione del tecnico Ivan Tisci. Altri due calciatori giovani sono ad un passo dal vestire gialloblu: uno è il portiere Antonino Viola, classe 2003 di proprietà del Lecce e grande protagonista dello scorso girone H di serie D con la maglia del Nardò. L’altro è il terzino mancino Ciro Panico, fra pochi giorni 24enne e proveniente dal Cosenza. Nell’ultima stagione si è diviso fra i calabresi in B e il trasferimento a gennaio alla Feralpisalò, con cui ha conquistato la promozione in cadetteria. Al suo attivo altre esperienze fra i professionisti con Potenza e Juve Stabia, le indiscrezioni parlano di uno scambio di documenti fra le società e dunque affare – a titolo definitivo – praticamente fatto.