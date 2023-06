Audace Cerignola, il presidente Grieco: «Pronti per un nuovo viaggio? Scriviamo insieme la storia infinita»

Al via la stagione 2023/24 dell’Audace Cerignola. Con un videomessaggio del presidente Nicola Grieco e il primo incontro, tenutosi presso la New Grieco, con gli sponsor di sempre, cuore pulsante del club gialloblu, inizia ufficialmente la programmazione della prossima stagione. Tra gli intervenuti, oltre al presidente: Michele Grieco, main sponsor con il brand PROSHOP, il sindaco Francesco Bonito, il ds Elio Di Toro, il direttore generale Francesco Dibiase, il dirigente Avv. Rosario Marino e il responsabile della comunicazione Francesco Zagaria che ha illustrato i numeri raggiunti dopo 9 anni dalla rinascita firmata Grieco.

Ed è stato proprio il massimo dirigente, attraverso la sua voce in un video emozionale pubblicato sui canali social, a riassumere quel che è stato e ciò che sarà della società cerignolana: «Cari amici, non avrei mai immaginato di poter inaugurare, insieme a voi, il nostro storico ritorno in serie C, con una stagione così entusiasmante. Chi l’avrebbe detto! Molti di voi mi conoscono bene e sanno dell’impegno e della passione che ci metto ogni giorno per Cerignola e per l’Audace Cerignola. In un solo anno abbiamo scalato traguardi inimmaginabili e mai raggiunti prima nei 111 anni della nostra gloriosa società. Sono stati mesi bellissimi quelli del mio nono anno alla guida della nostra squadra. Anche se ho dormito poco, rinunciando spesso ai miei impegni aziendali e familiari, vi confido che l’amore per quel che stiamo facendo non ha prezzo. Non c’è nulla di più bello che vedervi al “Monterisi”, stare insieme a gioire insieme a voi! Insieme, infatti, abbiamo esultato, abbiamo sorriso, abbiamo pianto, ci siamo emozionati per i nostri colori gialloblu. Sono queste emozioni che ti trafiggono il cuore e ti inducono ad andare avanti a fare sempre meglio».

Il messaggio poi prosegue: «In tanti, in tantissimi, ci hanno seguiti e hanno tifato per l’Audace da ogni parte dell’Italia e del mondo per lo spirito nuovo di concepire il calcio come un gioco, come un momento di ritrovo e di nuove relazioni ma soprattutto come un momento di piacere e di benessere per tante famiglie, per tanti giovani e per i tanti ospiti che sono venuti a trovarci da ogni dove. L’Audace Cerignola, con orgoglio, grazie al nostro lavoro e al contributo di tutti voi, è oggi un brand riconosciuto positivamente da tutti: apprezzato dai vertici federali, dai più grandi club italiani di calcio, da tutti gli appassionati, da tutti coloro i quali amano il calcio. Una storia che abbiamo l’onore e il dovere di proseguire insieme per i nostri figli, per i nostri nipoti e per le nuove generazioni. E allora, siamo pronti a partire per un nuovo viaggio? Io ci sono, e insieme a voi nessuno mai potrà fermare la storia infinita che ci lega. Continuiamo a scriverla insieme!».