Bilancio 2022, interventi di manutenzione su oltre 50 strade cittadine

“Circa 15 strade urbane ed extraurbane rimesse interamente a nuovo (e ne mancano altre 5 all’interno della città), altre 28 strade recuperate dall’abbandono e sulle quali siamo intervenuti con iniziative di colmatura delle buche”. Così il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, annuncia i lavori appena compiuti sulla sicurezza stradale in collaborazione con l’assessorato ai lavori pubblici retto da Mario Liscio e l’assessorato alla sicurezza di Teresa Cicolella. Oltre ai fondi regionali del progetto StradaXstrada, per un importo complessivo di 2.2 milioni di euro, sono state impiegate anche risorse interne al bilancio comunale. “Il percorso è ancora lungo ma possiamo essere soddisfatti del bilancio del 2022 sulla sicurezza stradale. In totale, infatti, abbiamo ripristinato il manto stradale in circa 50 vie di Cerignola. Abbiamo intercettato fondi regionali, abbiamo utilizzato risorse del Comune e -conclude Bonito- abbiamo ascoltato le segnalazioni dei cittadini per intervenire il prima possibile. Sappiamo che le strade dissestate sono centinaia, ma possiamo guardare con più fiducia al futuro”.