Cerignola, 2^ edizione del “Torneo del Cuore”: grande partecipazione all’evento e alla raccolta fondi

Grande successo per la seconda edizione del “Torneo del Cuore”, tenutasi sabato 2 dicembre, presso l’Oratorio Salesiani di Cerignola. Obiettivo dell’evento è stato promuovere una raccolta fondi, attraverso un torneo calcistico che vedesse in campo la partecipazione delle autorità e delle istituzioni. Al vertice dell’organizzazione Giuseppe Cirulli, supportato dal prezioso aiuto del Comandante dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Giaccoli. Insieme alla collaborazione della Dott.ssa Loreta Colasuonno, ex Dirigente del Commissariato di Polizia di Cerignola, e al sostegno dell’Assessora comunale alla Cultura e Sport Rossella Bruno, si è realizzato un evento che ha reso lo sport un’occasione di beneficenza e di coinvolgimento cittadino.

Nel primo pomeriggio, i bambini presenti sono stati chiamati a sorteggiare le squadre dei gironi: vincitrice della competizione, per il secondo anno di seguito, è stato il team dei Vigili del Fuoco, superando in finale la compagine degli Avvocati. Presenti anche alcuni stand militari dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, disponibili a rilasciare informazioni sul servizio militare. Molti i cittadini che hanno preso parte a questa manifestazione, compresi gli studenti dell’Istituto “Carducci-Paolillo” e “Di Vittorio-Padre Pio”. Il vocalist Antonio Giancola e i dj Cosimo Mancino e Sabino Guercia hanno accompagnato l’intera serata con la loro musica, intervallati dalle esibizioni del gruppo 3puntoZero. L’evento si è concluso con un momento di profondo raccoglimento, durante il quale si è deciso di far volare delle lanterne rosse come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

I fondi per la raccolta di beneficenza sono stati ricavati dall’ingresso simbolico di 1 euro e dai guadagni del buffet offerto dagli sponsor aderenti: “Il Segno”, “Azzollino Sport”, “Cantina Fratelli Volpe”, “Tekra”, “Baraonda”, “Il forno di Nonna Pia”, “Perrucci, Scuola Gelato 2.0”, “Pianeta Drink Coscia”, “La Villetta Caffè”, “Ciemme Labels & Packaging”, “Panificio Artigianale Cellamaro”, “Fortarezza Ferramenta”. Al contributo degli sponsor si è aggiunta una generosa donazione di panettoni da parte di Nicola Grieco e Gianni Nardiello, titolari delle attività Proshop ed Euroimpianti. Tutti i prodotti rimasti invenduti sono stati lasciati all’Oratorio Salesiani e saranno devoluti dalla Caritas alle famiglie bisognose. Gli assistenti sociali, in collaborazione con le autorità partecipanti, provvederanno a donare il ricavato a chi urge di particolari necessità.

