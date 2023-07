Cerignola, da lunedì 17 luglio i “Laboratori Digitali” sulla fotografia destinati ai ragazzi

Cominciano lunedì 17 luglio 2023 i Laboratori Digitali del Fab Lab di Cerignola presso il CERCAT gestito da ESCOOP dedicati alla Fotografia. Le attività dei Laboratori Digitali sono del tutto gratuite ed aperte ai minori sia delle scuole medie inferiori sia delle scuole medie superiori. L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto “Rob.in-Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso da ESCOOP. L’iniziativa nasce con la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola.

Le attività dei Laboratori Digitali sulla Fotografia rientrano nell’ambito delle attività estive per ragazzi realizzate al CERCAT. I laboratori si terranno nella settimana dal 17 al 21 luglio, la mattina dalle ore 9 alle 13, il pomeriggio dalle ore 15 alle 19. La mattina, nel turno dei più piccoli, verrà costruito un set fotografico, per poi dividere il laboratorio in attività di manualità (cartoni, vernice, pennelli) e scatti fotografici con annessa post-produzione semplice; il pomeriggio, invece, nel turno dei più grandi, nel Fab Lab si svilupperanno attività incentrate più nell’ambito dei software. «Come abbiamo potuto constatare nelle precedenti edizioni, i Laboratori Digitali rappresentano una ottima opportunità di apprendimento e di inclusione per gli studenti in povertà educativa o con Bisogni Educativi Speciali, con situazioni multiproblematiche evidenti» spiega Marco Sbarra, direttore di ESCOOP. «Lo scopo è anche quello di non perdere i contatti con i ragazzi che meno possibilità hanno nel periodo estivo, per accompagnarli poi a settembre, con la ripresa delle attività, in laboratori di sostegno scolastico, orientamento allo studio e al lavoro finalizzate al potenziamento delle competenze». La partecipazione è aperta e totalmente gratuita ma è necessario iscriversi con i genitori alle diverse attività contattando la segreteria del CERCAT al numero 320.2931427. Per info: www.facebook.com/cercatausili

Il progetto “Rob.in”, dunque, sta sviluppando una rete regionale di Laboratori Digitali in forma di Fab Lab nei comuni pugliesi di Cerignola, Taranto e San Giovanni Rotondo. Proprio a San Giovanni Rotondo «da gennaio a giugno di quest’anno – rileva Sbarra – sono stati realizzati presso il Fab Lab della scuola partner sette Laboratori Digitali che hanno coinvolti i minori del territorio». La rete di “Rob.in” sostenuta da Con i Bambini è composta da ESCOOP-European Social Cooperative-Cooperativa Sociale Europea-sce (ente capofila del progetto); Comune di Cerignola, Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc. Coop; Naps Lab srls. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org