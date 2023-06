Cerignola, il centro diurno “Agape” festeggia i suoi primi dieci anni

È il 23 giugno 2013 quando a Cerignola prende forma concreta un sogno: la Cooperativa Sociale L’Abbraccio fa sorgere il centro diurno “Agape”, in via Anagni. Da quel momento il territorio si avvale di un importante punto di riferimento e ritrovo, un’isola felice a cui approdano decine di persone fragili e in difficoltà con le loro famiglie. Il resto è storia nota, una bellissima storia che è stata celebrata nei locali dello stesso centro nella giornata di ieri, in occasione del decennale della fondazione. Una festa a cui hanno preso parte gli attori principali, ossia utenti, familiari, soci fondatori ed operatori, alla presenza delle istituzioni – nell’occasione rappresentate dall’Assessore comunale alle Pari Opportunità, Domenico Dagnelli -, di chi ha dato un contributo essenziale alla costruzione di questa realtà e di cittadini comuni.

«Questo vuole essere un momento di testimonianza della presenza di questo centro, di quello che è stato in questi dieci anni per il territorio, di quello che intende ancora rappresentare – afferma Giuseppe Giglio, uno dei soci volontari nonché colonna portante del centro, a lanotiziaweb.it -. Fin dall’inizio abbiamo voluto creare le condizioni più favorevoli per i nostri ragazzi, per rapportarsi con il territorio, per viverlo anziché finire ghettizzati. Attivare strutture di questo tipo significa scongiurare questo rischio. Nel corso di questi dieci anni abbiamo interagito con tutto ciò che è presente sul territorio, abbiamo portato i nostri ragazzi ovunque e questo continueremo a farlo. Vogliamo che imparino sempre qualcosa in più rispetto a quello che sapevano fino al giorno prima, aiutarli a crescere nella loro autostima e farli sentire felici». I propositi della Cooperativa che coordina le attività del centro non si sono certo fermati: «Avevamo dei progetti – racconta Giglio – che purtroppo la pandemia ha interrotto. Adesso vogliamo riprenderli e uno di questi è il “Diversamente Pub”, che dava ai nostri ragazzi e alle loro famiglie l’opportunità di vedersi, incontrarsi, raccontarsi, stare assieme, socializzare. È stato un momento vissuto con grande allegria e gioia. Oltre ai progetti vogliamo portare avanti i laboratori, aperti non solo agli ospiti del centro Agape, ma anche alle famiglie esterne con minori che hanno diverse problematiche. I laboratori pomeridiani sono gratuiti grazie al contributo della Tavola Valdese e, quest’anno, anche della Chiesa Battista, senza dimenticare il 5×1000».

L’incontro è aperto dalla dottoressa Michela Curiello, presidente del centro, che ha ricordato come tutto sia nato diversi anni fa dalla visione di Giuseppe Giglio e del suo amico e collega professor Nicola Timperio: «Per tirare le somme di questa sfida, che ancora oggi riteniamo tutt’altro che conclusa, non possiamo non dedicare un pensiero di riconoscenza ai nostri dipendenti e a tutto il personale che collabora con noi, supportandoci da anni. Questi dieci anni non li sentiamo come un traguardo, sono bensì il coronamento della prima tappa di un sogno condiviso. Riconosciamo – conclude – come ogni persona con la quale ci siamo interfacciati abbia rappresentato per noi un’occasione di crescita professionale e personale, chiunque sia capitato, per caso o per scelta, in questo lungo cammino». Non poteva mancare la testimonianza di chi ha assunto un ruolo fondamentale nella nascita di questa splendida realtà, la dottoressa Elena Gentile. È infatti del 2009, quando ricopriva la carica di Assessore al Welfare della Regione Puglia, un avviso pubblico per il finanziamento di strutture ed interventi sociali e sociosanitari.

L’allora neonata Cooperativa L’Abbraccio, con il sostegno dell’Assessore Gentile, trovò un consorzio avente i requisiti tali per rientrare fra i vincitori del bando. Fu quello il momento in cui sono state gettate le basi per la nascita del centro diurno Agape. «Voi siete un’impresa, costituite un modello di impresa sociale – sottolinea Gentile -. Vi inserite nel solco di quella nuova economia che è centrale oggi, non solo nelle politiche comunali e regionali, ma anche nella visione che l’Europa ha consegnato a tutte le Nazioni e a tutti gli Stati membri». La Puglia è culla di un modello di Welfare da cui si è attinto a livello nazionale ed europeo, e in questa direzione Elena Gentile rilancia e conclude: «C’è una sfida che oggi va riproposta, ricominciando da Cerignola, da questa esperienza, da questa umanità, per offrire una rinnovata speranza e fiducia».

Questo slideshow richiede JavaScript.