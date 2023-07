Cerignola, rapina ad un’area di servizio sull’autostrada A14

Rapina la notte scorsa nell’area di servizio dell’autostrada A14 nel territorio di Cerignola. Tre persone con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nel bar dell’area di servizio e, sotto la minaccia di un fucile, si sono fatte consegnare denaro, sigarette e numerosi Gratta e vinci per un danno non ancora quantificato ma comunque di svariate migliaia di euro. I tre sono fuggiti attraverso un varco ricavato in un cancello esterno alla linea autostradale. Le indagini sono in corso. La polizia stradale, intervenuta sul posto dopo la richiesta di aiuto, sta analizzando il sistema di videosorveglianza per ricavare elementi utili alla identificazione e alla cattura dei malviventi.