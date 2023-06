Consiglio comunale di Cerignola, convocata seduta per giovedì 29 giugno

Il presidente dell’assemblea ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per giovedì 29 giugno 2023, alle ore 09:00 in prima convocazione e occorrendo per venerdì 30 giugno alle ore 10:00 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni;

2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (27.04.2023-31.05.2023). Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale;

3. Approvazione modifica art. 31 del Regolamento del Consiglio Comunale;

4. Approvazione del nuovo Regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni;

5. Riconoscimento del debito fuori bilancio, art. 194 lett. E del D. Lgs. 267/2000, per i lavori di somma urgenza a seguito del crollo parziale dell’immobile denominato Palazzo Carmelo;

6. Convenzione per la gestione in forma associata, tramite Centrale Unica di committenza, dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture (art. 37, comma 4, D.Lgs. 50/2016)-Aggiornamento testo della Convenzione C.U.C.;

7. Programma “sicuro, verde e sociale”: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” di cui all’art. 1 comma 2 lettera C del D. L. 6 Maggio 2021, n.59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021 n.101-Intervento Di Demolizione e Ricostruzione del lotto ARCA Capitanata n.382. Atto integrativo alla convezione ex art. 35 della Legge 865 del 1971 rep. n.80 del 18/09/1978. Approvazione schema di convenzione e atti progettuali;

8. Acquisizione del diritto di proprietà su aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

9. Realizzazione dell’Auditorium multifunzionale nel quartiere S. Barbara in Cerignola (FG)-CUP J35B23000310005. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica, adozione variante al P.R.G., apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.