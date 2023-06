Differenziata, Cerignola seconda in Puglia tra i Comuni con oltre 50mila abitanti

“Siamo secondi, in Puglia, tra i comuni con più di 50 mila abitanti, per efficienza della raccolta differenziata. Cerignola, infatti, può vantare un lusinghiero 70% di R.D. (Fonte: Ager) a testimonianza del fatto che la nostra intuizione di spingere sul porta a porta ha incontrato il favore e l’impegno dei cittadini”. Attraverso i social il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, informa la città sui dati relativi alla raccolta differenziata che vede il Comune ofantino attestarsi al 70.86%. Per il sindaco si tratta di “un dato che ci inorgoglisce e ci fa riflettere”. “I cumuli di rifiuti che vediamo in strada, infatti, non sono imputabili ad un difetto del servizio di raccolta (non avremmo quelle percentuali così alte), ma sono imputabili a scellerate decisioni dei cittadini che, in minoranza, hanno deciso di sversare illegalmente l’immondizia negli angoli della Città”, prosegue Bonito.

“Per pulire quegli abbandoni siamo costretti a pagare un surplus, perché quella non è raccolta ordinaria: è questo il vero problema con cui stiamo facendo i conti. Oggi i cerignolani – conclude Bonito- devono essere orgogliosi del risultato raggiunto, perché pone la nostra città tra i grandi comuni virtuosi dell’intera Puglia. Quando non c’era la differenziata, e quando non c’era una strategia seria sui rifiuti, la situazione era quella dei tempi di Metta: 800 mila tonnellate di rifiuti all’interporto, montagne di immondizia in strada e roghi nel centro urbano ad ogni ora del giorno”.