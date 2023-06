Direzione Sanitaria: l’Asl Fg pubblica l’avviso per il conferimento dell’incarico

Con l’approssimarsi della conclusione dell’incarico del Direttore Sanitario Franco Mezzadri per pensionamento, la ASL Foggia ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per il conferimento del nuovo incarico. Possono candidarsi tutti coloro che risultano iscritti ad uno degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario. L’avviso è consultabile sul sito aziendale della ASL Foggia al link bit.ly/43AqQU1. Le domande dovranno essere inoltrate alla pec direttoregenerale@mailcert.aslfg.it entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione della manifestazione d’interesse sull’albo pretorio del sito web.

“Sono orgoglioso – commenta Franco Mezzadri – di aver iniziato e concluso la mia carriera in questa Azienda. Qui ho mosso i primi passi come medico igienista e concludo da Direttore Sanitario. In questi anni la ASL Foggia mi ha visto crescere, sia come uomo che come professionista. Ringrazio il Direttore Generale Antonio Nigri per l’opportunità che mi ha offerto e la fiducia che ha riposto in me. Lavorare insieme a lui e al direttore amministrativo Michelangelo Armenise mi ha ulteriormente arricchito. Posso dichiararmi fiero del lavoro fatto. È giunto per me il momento di aprire con serenità ed entusiasmo un nuovo capitolo della mia vita”.

“Un sincero grazie a Franco Mezzadri – dichiara il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri – per il lavoro che ha svolto, per il suo impegno, per la passione e il forte senso del dovere dimostrati. Franco è stato una risorsa strategica per l’Azienda cui ha dedicato gran parte della sua carriera lavorativa. In quest’ultimo anno abbiamo lavorato in grande sinergia per migliorare i nostri servizi dopo la difficile prova a cui la pandemia ci ha sottoposto. E in questo è stata fondamentale la sua conoscenza del territorio e di tutte le componenti del sistema sanitario provinciale. Continueremo il percorso avviato. A Franco auguro, anche a nome di tutta la ASL Foggia, un futuro che si riveli altrettanto gratificante”.