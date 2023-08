Direzione Strategica Asl Fg: Stefano Porziotta è il nuovo Direttore Sanitario

Stefano Porziotta è il nuovo Direttore Sanitario della ASL Foggia. Nominato con Deliberazione del Direttore Generale Antonio Nigri n. 782 del 3 agosto 2023, ricoprirà l’incarico a partire dal prossimo 11 agosto. Porziotta, 58 anni, vanta una esperienza ultraventennale in campo sanitario e manageriale. Già responsabile della Struttura di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Sanitari presso la Direzione Medica del Policlinico Riuniti di Foggia e Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri di Andria e Canosa, Porziotta lascia l’ultimo incarico alla guida della direzione sanitaria del “Mater Dei Hospital” di Bari per affiancare il Direttore Generale Antonio Nigri e il Direttore Amministrativo Michelangelo Armenise nella Direzione Strategica della ASL Foggia.

“Amo questo territorio che già conosco – commenta Porziotta – essendo stato al Policlinico Riuniti dove ho avuto la fortuna di lavorare con persone capaci e animate da passione e forte senso di responsabilità. Si è trattato di un periodo di grandi collaborazioni in particolare con l’Università di Foggia. Questa esperienza mi ha insegnato ad essere armonico ed equilibrato e a trovare soluzioni condivise e circolari. Approdo alla ASL Foggia – conclude – in un momento storico importante, forti di quello che la pandemia ci ha insegnato. Il nostro impegno sarà massimo e concentrato a dare risposte al bisogno di salute della popolazione di questa provincia. Sono contento dell’atmosfera che si respira in Azienda. Parto con un motto mutuato da un grande jazzista come Paolo Fresu: “Sono con voi e tra voi”.