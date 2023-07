Fiorella Mannoia e Danilo Rea in piazza Duomo a Cerignola il 22 luglio

A Cerignola quest’estate si respira aria di grandi eventi e quello di punta è certamente il concerto di Fiorella Mannoia con Danilo Rea. Un evento firmato ADManagement One, unico in Puglia, che arricchisce l’estate ofantina. Lo spettacolo “Luce” infatti, portato in scena da Fiorella Mannoia e Danilo Rea, sta confermando la propria importanza attirando molta gente anche da diversi chilometri di distanza. Una performance straordinaria piano e voce in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente nella splendida cornice di Piazza Duomo.

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali. L’organizzazione, con il supporto dell’Amministrazione comunale, ha messo a disposizione un’area parcheggi custoditi. La platea sarà circoscritta e circondata, accessibile con solo ticket di ingresso.