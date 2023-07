Francesco Sgarbi nuovo allenatore della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di aver affidato, la panchina della prima squadra per la stagione 2023-2024, al giovane tecnico Francesco Sgarbi. Nato a San Giovanni in Persiceto, comune della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna, l’8 maggio del 1986, rappresenterà la nuova guida tecnica delle pantere cerignolane per la nuova stagione di B2 dopo i due anni con Michele Valentino al timone. Nelle ultime stagioni, il neo tecnico fucsia, ha allenato la Polisportiva Riva (B2), Calerno (B2), Vignola (B2) e Liu Jo Modena (B1). “Sono felice ed entusiasta di approdare qui, a Cerignola, dove c’è un progetto ambizioso e tanta voglia di far bene – dichiara Sgarbi -. Ho seguito per anni questa piazza e ho visto tanto potenziale per emergere. Struttura, tifoseria e società vanno all’unisono. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare col gruppo che la dirigenza sta allestendo”.