Geografia giudiziaria, Netti (FdI Cerignola): «Dal Governo preziosa attenzione alla Capitanata»

«Ringrazio il nostro deputato Giandonato La Salandra per aver portato il tema della geografia giudiziaria in Capitanata sull’agenda del Governo Meloni. Questa provincia ha urgenza di contrastare la criminalità con presidi di giustizia operativi ed efficienti». Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Cerignola, Nicola Netti, commenta la risposta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, alla interrogazione presentata dal deputato meloniano La Salandra, componente delle Commissioni Giustizia ed Antimafia a Montecitorio. Il consigliere Netti nei mesi scorsi aveva anche presentato una interrogazione al sindaco di Cerignola per scongiurare la chiusura anche dell’Ufficio del Giudice di Pace, ultimo baluardo dopo la riforma Monti del 2013. «Questo territorio ha bisogno di sicurezza e legalità – osserva Netti -. Grazie al prezioso interessamento del nostro deputato La Salandra, sappiamo che la terra della Quarta Mafia è nell’agenda del Governo, se il Ministero sta valutando la possibilità di riaprire i tribunali chiusi 10 anni fa. Una necessità per i nostri 61 Comuni che oggi gravano sul solo tribunale di Foggia, sempre più oberato e rallentato».

Un disegno di legge ad hoc già inserito nel Def e piante organiche flessibili distrettuali sono gli ingredienti per il contrasto ad una criminalità organizzata che fa registrare dati in ascesa nel circondario di Foggia. «In una provincia così complessa anche morfologicamente, con collegamenti difficili – conclude Netti -, riattivare presidi di prossimità può essere un importante segnale di efficienza e legalità».