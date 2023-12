“Giovani in Consiglio”: tra i neoeletti lo studente Nicola Merlicco di Cerignola

Nella giornata di ieri, 14 dicembre, c’è stato l’insediamento dei 46 studenti neoeletti nell’ambito del progetto regionale “Giovani in Consiglio”. Grazie ai 1038 voti raggiunti con le elezioni studentesche dello scorso ottobre, lo studente Nicola Merlicco del Liceo Scientifico “Albert Einstein” ha avuto l’opportunità di sedere nell’aula del Consiglio Regionale, in rappresentanza di tutti gli istituti scolastici superiori del territorio. Durante la seduta di presentazione, Nicola Merlicco ha ringraziato tutti gli studenti che lo hanno supportato con il proprio voto e ha affermato che il suo impegno da consigliere sarà volto a contribuire al punto 3 dell’Agenda 2030, ossia «assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età». Presente all’insediamento la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, orgogliosa della grande partecipazione e felice di constatare che oltre il 30 per cento degli studenti fosse rappresentato da ragazze: «Il cammino verso la parità della rappresentanza di genere nelle Istituzioni è ormai tracciato, bisogna continuare su questa strada rimuovendo gli ostacoli e creando le condizioni per l’accesso paritario alla vita pubblica”.

Il progetto si propone di fornire ai ragazzi degli strumenti utili per comprendere e analizzare i meccanismi istituzionali alla base dell’esercizio del potere legislativo, in particolare del procedimento legislativo regionale. L’esperienza di dibattito politico verterà sulle tematiche dell’educazione civica, della cultura della legalità, al benessere e all’ambiente; sulla sostenibilità in tutte le sue dimensioni, sulla lotta a tutti i tipi di discriminazioni e sui diritti dei cittadini, in particolar modo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ancora una volta, la comunità di Cerignola è fiera di essere il seme di questi giovani talenti, fiduciosa che un giorno si possano tramutare in prospettive di crescita per la nostra città e per tutto il territorio.

