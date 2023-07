Giusy Ferreri il 7 settembre per la Festa della Madonna di Ripalta

Non ci sono più dubbi: il 7 settembre a Cerignola si esibirà Giusy Ferreri. Come ogni anno circolano nomi, spesso di fantasia, ma alla fine il “cantante” è sempre e solo quello scelto dalla Deputazione Feste Patronali, organizzatrice la tre giorni dedicata a Maria Santissima di Ripalta con il contributo dell’Amministrazione Comunale. La data è confermata anche in rete sul sito dell’artista.

Toccherà alla voce venuta fuori dal primo X Factor italiano con il singolo “Non ti scordar di me”. A Cerignola arriva l’artista che negli ultimi 10 anni ha collezionato le hits più ascoltate in radio e più cantate e ballate. Spettacolo assicurato il 7 settembre, mentre per la serata del 9, giorno conclusivo, fino a due anni fa dedicato all’artista di punta, ci sarà in piazza duomo di certo un altro appuntamento.