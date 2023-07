Integratori: quanto e perchè li usiamo in Italia

Sono ben 30 milioni gli Italiani che utilizzano integratori alimentari per migliorare il proprio benessere. A dimostrarlo è uno studio portato avanti dal Future Concept Lab per conto dell’Unione Italiana Food. L’indagine delinea un quadro che vede i nostri connazionali molto attenti alla propria salute e consapevoli di come solo uno stile di vita appropriato ed una dieta sana rappresentino una strategia protettiva verso alcune patologie. Oltre a queste sane abitudini, però, gli Italiani ricorrono sempre più all’assunzione di integratori alimentari, proprio per la loro facilità di assunzione, la comodità di portarli ovunque e alla verticalizzazione dei benefici che essi offrono.

Secondo l'indagine il 73,3% degli italiani ha utilizzato integratori alimentari almeno una volta nell'ultimo anno, con una prevalenza di chi ha tra i 35 e i 54 anni. In generale, 8 italiani su 10 affermano di aver usato integratori almeno una volta nella vita e le donne sono quelle più rappresentate, anche se non in modo schiacciante. Non siamo di fronte a consumatori ingenui che credono basti assumere una pastiglia per vivere bene o che si lasciano abbindolare da pubblicità ingannevoli: il 48,8% di loro, infatti prima di assumere un integratore, chiede consiglio al medico di fiducia e il 36,3% si rivolge al farmacista.

Chi sceglie gli integratori, poi, ha le idee molto chiare su cosa vuole ottenere e infatti, uno dei pregi di questi prodotti consiste nel fatto che ognuno viene studiato per colmare determinate carenze. Il 30,1% degli italiani assume integratori a sostegno al sistema immunitario, il 26,3% come supporto energetico ed il 24,4% per rinforzare le ossa, ma gli impieghi sono moltissimi. L’indagine ha interrogato gli Italiani anche sui desideri in fatto di integratori, rivelando che 1 italiano su 2 li preferirebbe assumerli in capsule avvolte da un involucro biotech per prenderli senza acqua. Questo dimostra come l’aspetto della praticità sia un elemento determinante per il successo di questi prodotti che mirano a consentire l’integrazione di alcuni nutrienti anche in momenti di particolare stress, magari lontano da casa e con poco tempo a disposizione.