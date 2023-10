Interpretariato nella Lingua Italiana dei Segni al Comune di Cerignola

Partirà nei prossimi giorni il servizio di interpretariato in Lingua Italiana dei Segni presso gli uffici comunali di Cerignola, grazie alla sensibilità di Ilaria Bucci, laureanda presso l’Università San Domenico di Fermo, che ha deciso di vivere nel nostro Comune l’esperienza del suo tirocinio formativo, sposando la visione dell’amministrazione guidata da Francesco Bonito sull’inclusione. L’interprete sarà presente nella Biblioteca Comunale dal lunedì al giovedì, dalle 16 alle 18, pronta per sostenere ed accompagnare i cittadini sordi in tutte le richieste presso gli uffici, semplificando l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. L’amministrazione ha sottolineato l’unicità del servizio sul territorio regionale e nazionale, e lavorerà con gli Assessorati alla Cultura, alle Politiche Sociali e quello alle Pari Opportunità per rendere questo servizio strutturale. In questa direzione il commento del Sindaco Bonito: “Cerignola si candida sempre di più ad essere la città dei diritti che noi immaginiamo sin dal nostro insediamento. Volevamo e vogliamo che lo sia in ogni angolo, in ogni spazio pubblico, proprio a partire dalla Casa di tutti i cittadini cerignolani, il nostro Comune. La presenza di Ilaria segna un passo in più nella direzione che stiamo perseguendo”.