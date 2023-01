La carica del “Monterisi” per ripartire, l’Audace Cerignola affronta il Monopoli

Secondo posticipo in poco più di un mese per l’Audace Cerignola, domani impegnato nel derby regionale col Monopoli, in chiusura del 24° turno del girone C di serie C. I ragazzi di Michele Pazienza domenica scorsa hanno ceduto nettamente alla corazzata Catanzaro, una sconfitta che non può e non deve inficiare quel che è stato sinora il percorso dei gialloblu. Tanto più che finora al “Ceravolo” nessuno finora è riuscito a fare punti, con alcune squadre a subire anche passivi peggiori. Competitivo e combattente com’è, il mister dell’Audace non ha gradito il secondo tempo troppo rinunciatario e senza mordente dei suoi, discorso essenzialmente rivolto alla capacità di non mollare mai e di trarre insegnamento in ogni tappa (buona o cattiva che sia) di una annata che ha mantenuto anche dopo il rovescio calabrese gli ofantini al quarto posto momentaneo. Così le atmosfere, i cori e i colori del “Monterisi” possono rappresentare una volta in più la migliore medicina per curare qualche malanno: il rendimento interno del Cerignola si mantiene fra i migliori del raggruppamento, con all’attivo tre vittorie nelle ultime tre e la speranza di allungare la serie. Altra buona notizia, specie per il tecnico, è che la finestra di mercato ormai è agli sgoccioli, per cui da mercoledì in poi si potrà tirare dritto con chi è a disposizione, evitando distrazioni e voci su arrivi e partenze.

Sarà il primo impegno di un nuovo trittico in una settimana, fra l’altro con due trasferte consecutive: la base resta salda sul 3-5-2 ed è plausibile che Pazienza schieri i suoi uomini migliori per ritrovare subito il sorriso, pensando a qualche rotazione negli appuntamenti successivi. Dopo l’iniziale panchina in Calabria, possibile il ritorno dal 1′ di Capomaggio e Tascone, con le ‘cicogne’ desiderose di restituire lo stop patito nel finale di gara all’andata.

Il Monopoli occupa la nona piazza in classifica a quota 30 punti ed un bilancio complessivo di otto vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. Il successo sulla Juve Stabia nella precedente giornata ha permesso alla formazione di Pancaro (subentrato a Laterza dall’ottobre scorso) di rientrare nella griglia playoff. Piuttosto incostante il cammino dei biancoverdi, per i quali ci si aspettava forse una stagione in linea con le più recenti: la riprova sta nella ricerca ancora aperta di elementi che completino l’organico. Andato via Simeri e in lista di partenza Montini, si proverà ad acquisire un attaccante; fra gli arrivi invece il difensore Mulè (ex Catanzaro e in gol con i campani lunedì scorso) e il centrocampista Giannotti dal Crotone. Ben quattordici i marcatori stagionali, il cannoniere è Starita con cinque centri: alcune defezioni da tenere in conto per gli adriatici, i quali potrebbero disporsi con il 3-4-1-2 o con il 4-2-3-1 come avvenuto nell’ultima esibizione.

L’ultima sfida giocata sul Tavoliere che risale all’Eccellenza 2011/12: il 9 ottobre 2011 il Cerignola prevalse 2-1 grazie alla doppietta di Rossi Finarelli. Calcio d’inizio alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Arena, della sezione di Torre del Greco.