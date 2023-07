La schiacciatrice Emma Martinelli approda in maglia fucsia

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, per la stagione 2023-2024, le prestazioni della schiacciatrice toscana Emma Martinelli. Nativa di Pontedera (Pisa), classe 2001, si tratta di un’altra scommessa della società fucsia in vista della prossima stagione, che vedrà le pantere inserite nel girone I della serie B2. Cresciuta tra le fila dell’Ambra Cavallini Pontedera, nelle ultime stagioni ha vestito la divisa del Polriva Suzzara in B2. “Sono super felice e motivata della scelta Cerignola, che sin da subito mi ha cercata per prendere parte a questa stagione nel roster fucsia. Negli ultimi due anni, con il Polriva Suzzara, sono cresciuta moltissimo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura pugliese. Vi aspetto numerosi a sostenerci al PalaDileo!”.