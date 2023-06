L’ex prefetto di Foggia Grassi è il nuovo Direttore centrale della Polizia Criminale

L’ex Prefetto di Foggia Raffaele Grassi è il nuovo Direttore centrale della Polizia Criminale. La nomina è arrivata durante il Consiglio dei Ministri del 27 giugno. Grassi è stato uno dei protagonisti della storia recente della Capitanata, distinguendosi per la sua azione di contrasto alla criminalità organizzata. Nel biennio in cui ha ricoperto l’incarico di Prefetto di Foggia (2019-2021) sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose e commissariati i Comuni di Cerignola, Foggia e Manfredonia, mentre sono state ben 42 le interdittive antimafia spiccate nei confronti di imprese del territorio. Nel 2021 viene nominato Prefetto di Padova, incarico in cui gli succederà, a partire da oggi, il siciliano Francesco Messina, ex direttore centrale dell’Anticrimine della Polizia di Stato.

Questo nuovo incarico rappresenta per Grassi un ritorno nella Polizia. Nell’arco della sua carriera, iniziata nel 1988, Grassi si è prevalentemente occupato di indagini e contrasto alla criminalità, lavorando per quasi venti anni al Servizio Centrale Operativo della Polizia (S.C.O), di cui ne è stato anche direttore dal 2013 al 2015. È stato inoltre direttore del Servizio controllo del territorio e, per 4 anni, questore della provincia di Reggio Calabria. Nella qualità di Direttore centrale della Polizia Criminale, Grassi si occuperà dei collegamenti tra la DIA e gli altri uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, nonché del raccordo con le attività della direzione centrale dei Servizi Antidroga.