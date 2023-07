Mandwinery nuovo main sponsor della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Mandwinery, che sarà il Main Sponsor fucsia per la stagione 2023-2024. L’accordo nasce grazie all’unità di intenti tra la dirigenza fucsia e la Fam. Manduano, da sempre attenta alle dinamiche sportive della realtà cerignolana, che sostengono con grande convinzione. L’azienda Mandwinery nasce dall’incontro dei giovani fratelli e imprenditori Michela e Vito Manduano con l’enologo Giuseppe Colopi. La mission aziendale è quella di creare vini che rappresentino la storia vitivinicola e la potenzialità del nostro territorio, la Puglia, ma con lo sguardo attento verso l’innovazione.

“Sono fiera – ha detto Michela Manduano, amministratore della Mandwinery – di poter dare, insieme alla mia famiglia, un contributo importante alla crescita dello sport locale e della nostra città. La Pallavolo Cerignola ha un progetto importante, serio e ambizioso, tutte caratteristiche che sposiamo appieno. È vero ci occupiamo di vino, di olio, ma questo non può e non deve essere un freno a sostenere tutte le forze sane della nostra città. In fondo abbiamo una mission in comune: promuovere e far conoscere il nostro territorio. Con la mia famiglia, i miei fratelli abbiamo più volte già in passato sostenuto realtà sportive locali, tra cui l’Audace Cerignola e altre società in altri sport. In più sosteniamo già da anni la Pallavolo Cerignola con le altre nostre aziende, Ecodaunia ed Ecologica Daunia Trasporti. Quest’anno, in un campionato nazionale, la squadra avrà il nome della nostra azienda: la Mandwinery sarà il main sponsor. Sono certa che sarà un viaggio entusiasmante, che ci vedrà coinvolti e appassionati, insieme a questa società effervescente. Sono convinta, come diceva il poeta Giuseppe Ungaretti, che ‘la meta è partire’: avviando oggi questo percorso, in un certo senso, siamo già alla meta”.

Le dichiarazioni del Presidente della Pallavolo Cerignola Matteo Russo: “Oggi diamo vita ad una nuova pagina della storia fucsia: la partnership con l’azienda Mandwinery segna ancora di più il rapporto della nostra società con le aziende della Famiglia Manduano, che già da tempo sostenevano lo sport locale. Siamo all’inizio di una stagione entusiasmante, quella dei 10 anni del nostro sodalizio, e vogliamo far bene”.