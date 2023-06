Non si era fermata all’alt di Polizia: sconto di pena in Appello

Il Tribunale di Foggia, in data in data 25.06. 2020, condannava alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre spese di giudizio, la sig.ra Valentini Angela per i reati di cui agli artt. 337 c.p. (Resistenza al Pubblico Ufficiale) e 651 c.p. ((Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale), perché non si fermava all’alt intimatole ad un posto di blocco dalla Polizia, poi, per aver rifiutato di esibire un documento.

Avverso la predetta sentenza la Sig.ra Valentini Angela interponeva appello e, la Corte di Appello di Bari, terza sezione penale, riformando la condanna, riduceva la pena a mesi cinque di reclusione.