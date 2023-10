Nuovo Commissariato di Polizia a Cerignola in approdo: la soddisfazione del S.I.U.L.P. di Foggia

“Il miglior segnale concreto che le Istituzioni potevano dare alla Comunità Ofantina sulla Sicurezza è il nuovo stabile per il Commissariato di P.S. di Cerignola, che rappresenta uno dei principali Presidi sul Territorio su cui si basa il nostro sistema democratico ed era atteso da anni!”. E’ quanto afferma il Segretario Generale Provinciale del S.I.U.L.P. di Foggia Michele CAROTA, a margine di autorevole conferma dell’imminente firma del contratto di locazione atteso per la settimana prossima, dopo la quale potranno finalmente partire i lavori di ‘adeguamento’ dello stabile per le necessità precipue ed adeguate per un Commissariato di Polizia.

Dal 2016 al 2023 l’interessamento del S.I.U.L.P. sulla necessità di una nuova Sede del Commissariato di Cerignola è stato sempre costante, con molti incontri ed interlocuzioni con le varie Istituzioni, sia locali che provinciali. Ma non possiamo sottacere la concreta sensibilità sia del Sig. Prefetto della Provincia di Foggia Dr. Maurizio VALIANTE che del Sig. Questore Dr. Ferdinando ROSSI i quali, in comunione di intenti e ciascuno per parte di propria spettanza, hanno reso possibile il risultato di veder traguardare il decollo dei lavori già dalla prossima settimana c.a.. “E’ ora tempo di pensare a rinforzi del Personale di P.S. in organico a Cerignola (e non solo), territorio a forte vocazione criminale, con parallelo adeguamento di mezzi idonei, così da rendere ancora più efficace la risposta della Sicurezza alla sempre più desiderata richiesta della legalità da parte della comunità cerignolana, ipotizzando, come del resto già richiesto alle competenti articolazioni del Ministero, l’elevazione a livello dirigenziale del Commissariato di Cerignola”.