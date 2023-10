Operaio muore a Cerignola

È accaduto questa mattina a Cerignola: un operaio di 66 anni, Vincenzo Spicciariello di Cerignola, è morto all’interno di un cantiere in circostanze da chiarire. Tra le prime ipotesi formulate non si esclude anche l’eventuale malore. Presenti sul luogo dell’accaduto insieme al medico legale anche gli uomini dello Spesal-Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl di Foggia. Obiettivo degli investigatori – gli agenti del locale Commissariato di PS – è comprendere la dinamica dell’accaduto, per la quale pare non vi siano testimoni oculari. Rispetto alla morte del 66enne è stato aperto un fascicolo di indagine e, quasi certamente (non vi è la conferma ufficiale), verrà disposta l’autopsia per far luce su quanto successo.