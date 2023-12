Questa sera nel Duomo di Cerignola un Natale “Appassionante”

Il giorno 27 Dicembre, alle ore 21:00, si terrà a Cerignola, nella cattedrale di San Pietro Apostolo, il concerto del trio pop-lirico “Appassionante“. Il famoso trio di soprani eseguirà i brani più celebri del repertorio natalizio tradizionale e non solo, utilizzando uno stile unico ed originale, un genere crossover tra la lirica e il pop, che le ha rese celebri nel mondo. Il concerto è stato realizzato con il contributo del Comune di Cerignola e finanziato dall’Associazione “Cerignola fa centro” del Distretto urbano del commercio della città di Cerignola. Ad abbellire la cornice della splendida cattedrale, ci sarà un magnifico albero di Natale firmato Giulia Grillo, gentilmente messo a disposizione per l’evento dal negozio “La Maison“ di Cerignola.

Il gruppo nasce a Roma dall’intuizione del produttore Mauro Borzellino con la sua etichetta discografica Overlook Italia. L’obiettivo era creare un crossover di musica classic-pop rappresentato da tre donne mediterranee, nonché cantanti liriche. Questo mix di musica lirica-leggera ha immediatamente suscitato un notevole interesse: le artiste, infatti, si sono esibite fin da subito in numerosi festival e manifestazioni, intraprendendo tour di successo in Italia e nel resto del mondo, ammaliando il pubblico con la loro unicità. Innumerevoli sono i riconoscimenti e i premi ricevuti negli anni per la loro grande capacità di conquistare il pubblico, portando la “cultura del belcanto nel mondo”, mantenendo sempre uno stile unico ed inimitabile. Proprio per questo sono state premiate come Ambasciatrici della cultura italiana nel mondo, all’interno del programma televisivo “Uno mattina“ di Rai 1. Nel 2006 iniziano la loro carriera discografica, pubblicando ben 7 album e 5 singoli, distribuiti in 20 paesi di tutto il mondo e disponibili su tutte le piattaforme digitali.

Il trio “Appassionante” partecipa agli eventi più esclusivi e prestigiosi nel mondo, tra cui “La Kore” al Teatro Greco di Taormina, vari Oscar della moda tra New York e Dubai, regine assolute al “Ballo del Doge” a Venezia, considerato tra i 10 eventi più importanti al mondo. Il Quirinale le ha volute per la Cerimonia di consegna del XXI Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella loro carriera non manca certo il rapporto con le televisioni, innumerevoli le partecipazioni tra Germania, Austria, Svizzera in programmi prime time come la seguitissima “Carmen Nebel“. Ma anche in Italia conquistano Maurizio Costanzo che le vuole nei suoi programmi, ed ancora ad “Amici” di Maria De Filippi, “Domenica IN” e molti altri ancora…Nella stagione 2018–2019 sono state ospiti fisse del TV Show #CR4 La Repubblica delle Donne e Tiki Taka di Piero Chiambretti, in onda in prima serata su Rete4. La produzione di Mediaset le riconferma per la stagione 2019-2020 con esibizioni su brani memorabili come: La cura, Che bambola, Bella ciao…Non manca il loro impegno nel sociale che è molto sentito e vivo, tanto da essere da 10 anni ambasciatrici UNICEF Germany. Nel 2020 nasce la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e la violenza “in genere”, dando alla luce #OraVedoOraSentoOraParlo brano composto per l’occasione e con la grande partecipazione del celebre violinista Armeno/Libanese Ara Malikian. Il video viene girato nella cornice suggestiva di Piazza Di Spagna a Roma.

Il 25 novembre 2021, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la campagna viene portata al Senato grazie alla Senatrice Annamaria Parente in collaborazione con ZTEItalia. Con più di 80 concerti l’anno, il progetto è in continuo movimento ed innovamento. Il tour ha toccato paesi come: Italia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Paesi bassi, America, Cina, Korea e molti altri.