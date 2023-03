Ricettazione, arrestato dalla Polizia un 29enne di Cerignola

La Polizia di Stato, durante un servizio straordinario di controllo del territorio “Alto Impatto” nel comune di Cerignola, ha tratto in arresto un giovane 29enne, sottoposto alle indagini preliminari per il reato di ricettazione. In particolare, il personale del Commissariato P.S. di Cerignola sorprendeva il predetto, già soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., all’interno di un autoparco con parti di auto di provenienza furtiva. Pertanto, oltre ad essere denunciato per il reato di ricettazione, veniva opportunamente segnalato alla competente A.G. che disponeva l’aggravamento della misura cautelare e l’accompagnamento dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Foggia. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari; va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.