Rubata due volte in 10 giorni, trovata cannibalizzata a Cerignola l’auto della Misericordia di Monopoli

La nuova auto elettrica, una Hyundai Kona, in dotazione alla Confraternita Misericordia di Monopoli, era stata rubata una prima volta il 13 giugno scorso. Il mezzo fu poi ritrovato dalla Polizia stradale della Bat durante un servizio di vigilanza sulla statale 16. L’auto era stata abbandonata in una piazzola di sosta a Trinitapoli. Dieci giorni dopo il mezzo è stato nuovamente rubato. Questa volta, però, l’esito non è stato dei migliori: i poliziotti del commissariato di Cerignola hanno trovato il mezzo cannibalizzato. La Hyundai Kona veniva utilizzata per il trasporto di medicinali o attrezzature sanitarie.