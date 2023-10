Sabato 14 ottobre si svela la stagione del teatro “Mercadante” di Cerignola

Spettacoli di prosa, danza, teatro-canzone, una ricca rassegna dedicata ai ragazzi e le rappresentazioni accessibili alle persone con diversa abilità, vero e proprio fiore all’occhiello del ricco cartellone di eventi. Sabato 14 ottobre, alle 11,30, si alzerà il sipario sulla nuova stagione del “Teatro Mercadante” di Cerignola con una conferenza stampa nella sede di Palazzo Fornari, al Piano delle Fosse. A fare gli onori di casa il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, l’assessore alla Cultura, Rossella Bruno, il direttore artistico del “Teatro Mercadante”, il riconfermato Savino Zaba e la responsabile Accessibilità e Danza, Giulia Traversi. In collegamento da Bari interverrà Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, con il quale si è lavorato in sinergia per l’allestimento del cartellone di spettacoli, mentre ospite d’eccezione sarà l’attore pugliese Michele De Virgilio. Nel corso della conferenza stampa saranno svelati gli spettacoli di questa stagione del “Teatro Mercadante” e le tante iniziative messe in campo per il pubblico, per le scuole e per le persone con diversa abilità. Si annuncia una stagione teatrale non per pochi ma per tutti, come nella tradizione del “Teatro Mercadante”.