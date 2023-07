Settimana corta all’IISS Pavoncelli con lezioni dal lunedì al venerdì

Con delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto del mese di giugno l’IISS Pavoncelli ha adottato per l’anno scolastico 2023/24 la sperimentazione del modello organizzativo della settimana corta con articolazione delle lezioni su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.

Nella decisione del nuovo modello organizzativo si è prestata attenzione alla comunicazione della Provincia di Foggia, n.5654 del 3 marzo 2023 – Risparmio ed efficienza energetica nelle scuole – che invitava le Scuole Secondarie di Secondo Grado all’uso razionale dell’energia al fine di una riduzione della domanda di gas ed energia, per un vantaggio economico per l’Amministrazione Provinciale anche attraverso la riduzione della settimana scolastica.

L’adozione della settimana corta costituisce per le scuole in regime di autonomia – dice Pio Mirra, dirigente scolastico del Pavoncelli – una possibilità organizzativa prevista dal DPR 275/99 con ricorso ad unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione, senza comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo, così come previsto dall’art.3, comma 5 del D.I. n.234/2000.

L’orario scolastico articolato in cinque giorni di lezione potrà permettere a studentesse e studenti di avere il sabato libero per poter seguire i propri impegni di lavoro, gli stage presso le aziende del settore convenzionate con l’istituto o seguire le proprie passioni e interessi in famiglia.

Le lezioni inizieranno il giorno 14 settembre 2023.