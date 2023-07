Sorpreso a rubare auto a Barletta, si schianta contro la volante della polizia: arrestato un uomo di Cerignola

Un uomo, originario di Cerignola (Foggia) di cui non sono state rese note le generalità, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato perché assieme a un complice, ora ricercato, avrebbe prima provato a rubare un’auto parcheggiata in una strada del quartiere 167 di Barletta poi, sorpreso – dopo la segnalazione di alcuni cittadini – dai poliziotti avrebbe tentato la fuga schiantandosi contro l’auto di servizio della polizia. Inutile la fuga a piedi: a bloccarlo anche un colpo di arma da fuoco esploso, in aria, da uno dei poliziotti. L’episodio risale alla tarda serata di ieri. I due agenti coinvolti hanno riportato 7 e 10 giorni di prognosi.

«Ringrazio per l’intervento di ieri che è stato rischioso però i poliziotti sono riusciti a prenderne uno: è un segnale di presenza di polizia sul territorio. Spero che questo delinquente venga associato alle carceri e non venga immediatamente rilasciato perché queste persone hanno una alta capacità di recidiva», ha commentato questa mattina il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito annunciando che martedì prossimo, nel corso di un incontro con il prefetto della Bat Rossana Riflesso, «rappresenterò le nostre doglianze perché i cittadini guardano ai sindaci come rappresentanti del territorio che possono risolvere problemi gravissimi che ci danneggiano, sia sul piano dell’immagine turistica sia sul piano della percezione di sicurezza». «Riferiremo al prefetto queste nostre difficoltà nella speranza che il ministro Piantedosi dia una risposta o per lo meno dia dignità di rappresentanza a questa provincia perché le persone ci vogliono», ha continuato il primo cittadino. (tratto da lagazzettadelmezzogiorno.it)