Successo 3-0 sul Pescara, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola ora è terza da sola

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, superando in un’ora il fanalino di coda Pescara per 3-0, trova un’altra importante affermazione davanti al pubblico amico del PalaDileo e si pone al terzo posto in solitaria nella graduatoria del girone L. Una imposizione ottenuta con grande determinazione e spirito di sacrificio di tutte le ragazze chiamate in causa, vista l’emergenza al centro con le assenze di Giancane e Piarulli. Una gara vinta senza particolari patemi dalle pantere capitanate da Margaret Altomonte che, solo nell’ultimo parziale, soffrono di un piccolo ma giustificato calo di attenzione, ma ciò non ha messo in pericolo il risultato e i tre punti. Con la vittoria di ieri sera, la Pallavolo Cerignola sale a quota 38 punti e si prende con forza il terzo posto, da neo promossa è davvero tanta roba. Adesso il meritato riposo e poi, da martedì, inizia la preparazione in vista del derby di domenica, al PalaFamila contro la FLV.