Un pareggio bugiardo a Viterbo per l’Audace Cerignola

A Sainz-Maza risponde Devetak: si conclude 1-1 la sfida fra Viterbese ed Audace Cerignola, un match che non mancherà di lasciare un pizzico di amarezza agli ofantini, in ragione di molteplici opportunità create in zona gol ma sulle quali si è esaltato il portiere locale. Pazienza opera due sole variazioni rispetto all’undici sceso in campo col Foggia: c’è Trezza in porta e Capomaggio schierato a centrocampo. Anche per Lopez è 3-5-2, coppia offensiva formata da Jallow e Marotta. Fra il 6′ e l’11’ i primi cenni di cronaca: gran bella chiusura difensiva di Blondett su Marotta al limite dell’area, tiro di Langella deviato in corner e interessante cross dalla destra di Pavlov sul quale Marotta arriva con un pizzico di ritardo all’appuntamento. Al 19′ Monteagudo sfiora la rete da copertina in acrobazia, palla di poco fuori. A metà frazione, Sainz-Maza sostituisce l’infortunato Allegrini: Capomaggio scala in difesa, lo spagnolo dieci minuti circa dopo il suo ingresso apre il punteggio (34′). Bella manovra sull’out sinistro, Ruggiero di fino passa a Russo che si incunea in area e calcia: la scivolata di Riggio diventa un perfetto assist per Sainz-Maza, indisturbato nel realizzare la seconda gioia in campionato. L’ex Gubbio cerca il bis dalla distanza, Malcore non trova il pertugio giusto contrastato da due avversari in un finale di primo tempo decisamente di marca cerignolana.

Achik scalda i guantoni a Bisogno su punizione all’alba della ripresa, l’incontro si fa più ruvido. La Viterbese perviene al pari quando il cronometro segna il 58′: spiovente da palla inattiva di Megelaitis, il pallone viene deviato in maniera sporca ma del tutto efficace da Devatak, beffando Trezza per l’1-1. L’Audace replica senza indugio, ancora una volta il duello Achik-Bisogno è vinto dal portiere, abile sulla botta ravvicinata del fantasista. Pazienza inserisce Coccia e D’Ausilio per Ruggiero ed Achik, Samele viene murato per due volte in rapida successione dai difensori di casa. D’Ausilio al 71′ si produce nella specialità della casa, affondo e conclusione sul palo lungo ma Bisogno c’è, ripetendosi poco dopo anche su Blondett. Nella mischia anche il recuperato Montini, i cerignolani continuano a premere per riportarsi avanti: di poco alta sulla traversa la stoccata di Sainz-Maza all’87’, giusto al 90′ Montini calcia fra le braccia di Bisogno, idem fa Rabiu dall’altra parte con Trezza.

Torna a muovere la classifica in trasferta un Cerignola che ai punti avrebbe indubbiamente meritato altra sorte: gialloblu quinti in compagnia del Foggia ma ampiamente avvantaggiati dagli scontri diretti, il Picerno più su resta alla portata. Pareggio invece che serve poco alla Viterbese, penultima sì, comunque in una situazione sempre complicatissima nei bassifondi. Domenica prossima al “Monterisi” Russo e soci ospiteranno il Potenza per allungare la serie utile.

VITERBESE-AUDACE CERIGNOLA 1-1

Viterbese (3-5-2): Bisogno, Marenco (73’ Ricci), Monteagudo, Riggio, Mungo (46’ D’Uffizi), Pavlev (81’ Semenzato), Megelaitis, Barillà (46’ Rabiu), Devetak, Jallow (81’ Polidori), Marotta. A disposizione: Dekic, Mastropietro, Mbaye, Nesta, Ingegneri, Montaperto. Allenatore: Giovanni Lopez.

Audace Cerignola (3-5-2): Trezza, Blondett, Allegrini (24’ Sainz-Maza), Ligi, Achik (64’ D’Ausilio), Langella, Capomaggio, Ruggiero (64’ Coccia), Russo, Malcore, Samele (81’ Montini). A disposizione: Saracco, Fares, Olivera, Inguscio, Mengani, Righetti, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 34’ Sainz-Maza (AC), 58’ Devetak (V).

Ammoniti: Mungo, Marotta, Megelaitis (V); Russo, Blondett, Langella (AC).

Angoli: 2-7. Fuorigioco: 1-0. Recuperi: 1’ pt, 3’ st.

Arbitro: Cavaliere (Paola). Assistenti: Stringini (Avezzano)-Catani (Fermo). Quarto ufficiale: Emmanuele (Pisa).