Venerdì 19 e sabato 20 a Cerignola la Festa della Famiglia

La Costituzione italiana, all’articolo 29, afferma: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio […], sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. La «Giornata Internazionale della Famiglia» ricorre nel mese di maggio come momento e occasione in cui riaffermare il tema dell’educazione familiare, come processo educativo e formativo, a vantaggio di tutta la società e nello specifico a vantaggio dei genitori, i quali devono essere accompagnati ad acquisire quelle competenze che li mettano in grado di gestire e rispondere efficacemente ai bisogni e alle necessità dei loro figli. Spesso, questi ultimi trascinati dalle più grigie e note vicende di cronaca nera, altre volte soggiogati dalle proprie fragilità che non li permettono di giungere al successo della vita.

Sulla base di questa necessità o meglio impellente urgenza, il Centro Servizi per la famiglia “Giovanni Paolo II” svolge le sue attività presso il locale sito in Via Latina 8, di Cerignola e in via Andre Costa n.6, ad Orta Nova dove vengono espletati una serie di servizi alle famiglie e ai loro minori. Servizi espletati da un team di esperti: educatori, pedagogisti, psicologi e mediatori familiari i quali hanno a cuore il benessere delle famiglie e dei minori, offrendo loro spazi e momenti riflessivi e di crescita personale. L’evento “Festa della famiglia” è stato organizzato nell’ambito della gestione del Centro servizi Famiglie “Giovanni Paolo II” presente sull’Ambito Territoriale di Cerignola in occasione della giornata internazionale della famiglia quindi nella settimana dedicata alla famiglia da Il RTI SocialService-Un sorriso per tutti è aggiudicatario dell’affidamento della gestione del servizio centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla genitorialità ex art.93 R.R. 4/2007 e smi. e in collaborazione con la Cooperativa San Riccardo Pampuri di Foggia referente del Progetto Humus Regione Puglia, l’Associazione Misericordia di Orta Nova, Associazione Ave di Cerignola, APS Non Solo Social di Orta Nova,

Sarà un momento di riflessione e formazione al venerdì 19 maggio 2023 alle ore 10.00 presso l’aula consigliare del comune di Cerignola, dal titolo: “Adulti si diventa. Regressione come ripartenza” mentre al 20 maggio 2023 alle ore 10.30 presso la Villa Comunale di Cerignola si terrà un momento di gioco e svago. “Forse il più grande servizio sociale che possa essere reso da chiunque al Paese e all’umanità è formarsi una famiglia”.