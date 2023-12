Vittoria al tie break per la Mandwinery Pallavolo Cerignola a Benevento

Si chiude con una vittoria da due punti in saccoccia per le Pantere della Mandwinery Pallavolo Cerignola l’ultima gara del 2023. In quel del PalaParente di Benevento, contro la formazione locale della Accademia penultima in classifica, Altomonte e Co. non trovano di certo una delle migliori prestazioni di questa parte di stagione e trovano una agguerrita Benevento capace di recuperare per ben due volte lo svantaggio. La gara arriva così al tie-break con le cerignolane brave a tenere botta alle volenterose giocatrici locali e portarsi a casa due punti utili per muovere ancora la classifica, che ora vede le Fucsia sempre in terza posizione a quota 23 punti a due lunghezze da Oplonti vice capolista e in attesa della gara odierna tra San Giorgio Volley e Leonessa Altamura. Adesso gli ultimi allenamenti prima della sosta natalizia e appuntamento al 13 gennaio quando alla ripresa del campionato al PalaDileo arriverà la Pallavolo Pozzuoli.