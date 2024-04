A Cerignola la finale regionale dei campionati studenteschi di Scacchi

La ASD Cerignola scacchi ha organizzato a Cerignola la finale regionale dei campionati sportivi studenteschi di scacchi. Un evento che per la provincia di Foggia non si era mai verificato. Le squadre (scuole qualificate), sono 102, divise tra Primarie, Secondarie di 1° grado, Allievi, Juniores: ogni categoria è divisa in femminile e maschile mista. Le rappresentative scolastiche sono formate da 4 giocatori più 2 eventuali riserve. Pertanto si prevede un’affluenza di circa 500/600 giocatori under 18. Cerignola sarà rappresentata dalle scuole: Primaria (Marconi e 5° Circolo), Secondaria di 1° grado (Pavoncelli e Padre Pio) e ben tre squadre del Liceo Scientifico Einstein. La volontà del nostro organizzatore Luigi Ciavarra, il patrocinio Comunale, l’aiuto e il patrocinio del Liceo Scientifico Einstein, la lungimiranza dei dirigenti scolastici, la collaborazione tra i vari circoli scacchistici della provincia e non, permette l’organizzazione di un evento non di facile organizzazione. Gli scacchi ormai si stanno insediando in tutte le scuole e ne faranno parte, in quanto utile strumento per la crescita di ogni ragazzo. La ASD Cerignola scacchi è fiera di invitarvi alla finale regionale dei Campionati Regionali Studenteschi di Scacchi. Vi aspettiamo il 20 aprile 2024 al PalaTatarella, delle ore 09.45 alle ore 16.00.