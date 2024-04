A Foggia l’evento conclusivo del progetto di sensibilizzazione e contrasto al gioco d’azzardo patologico

Si svolgerà mercoledì 10 aprile 2024, dalle ore 9,00, presso la Sala Convegni di Parcocittà Foggia, l’evento conclusivo del progetto dedicato alla sensibilizzazione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP), promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Foggia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Finanziato con fondi regionali e rivolto principalmente a studentesse e studenti di scuole secondarie di secondo grado, il progetto ha interessato i comuni di Foggia, Manfredonia, Candela, San Severo, Cerignola, Monte Sant’Angelo e Lucera. Nel corso dell’inverno si sono tenuti laboratori artistici e incontri di sensibilizzazione che hanno permesso ai giovani di cimentarsi in percorsi di scrittura creativa, musica, canto, videomaking. L’evento conclusivo di Parcocittà sarà occasione per presentare i risultati dei Laboratori Artistici e le creazioni realizzate con il coinvolgimento dei conduttori, dei docenti e di una rappresentanza degli studenti.

PROGRAMMA

Ore 9.00-Ingresso in sala

Ore 9.45-Saluti Istituzionali e Introduzione all’evento.

Intervengono:

Antonio Giuseppe Nigri, Direttore Generale ASL Foggia

Mara Masullo, Direttrice Sanitaria ASL Foggia

Matteo Giordano, (già) Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Foggia

Fausto Campanozzi, Direttore (f.f.) Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Foggia

Lino Manosperta, Responsabile Ufficio Progetti Teatro Pubblico Pugliese

Ore 9.45-10.30 – Primo turno di presentazione dei laboratori svolti da:

AVL Tek Produzioni-Roberta Russo, Cerignola

Foyer97-Enzo Toma, San Severo

Bottega degli Apocrifi, Manfredonia

Con breve performance dimostrativa degli studenti coinvolti nei laboratori artistici.

Ore 10.30-11.00 Pausa Caffè

Ore 11.00-11.45 Secondo turno di presentazione dei laboratori svolti da:

AVL Tek Produzioni-Roberta Russo, Cerignola

Foyer97-Enzo Toma, San Severo

Bottega degli Apocrifi, Manfredonia

Con breve performance dimostrativa degli studenti coinvolti nei laboratori artistici.

Ore 11.45-Ringraziamenti finali

Ore 12.00-Chiusura.