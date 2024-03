Auto della Polizia si ribalta a Cerignola dopo inseguimento

Questa mattina, un’auto della Polizia si è ribaltata durante un’inseguimento, occorso in una traversa di Viale di Ponente, a Cerignola. È accaduto poco prima delle 11. Gli agenti avevano intercettato una vettura, alla cui guida vi era un uomo che sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. È scattato l’inseguimento e, per cause ancora da accertare, il mezzo delle forze dell’ordine ha finito per ribaltarsi. I poliziotti sono stati trasportati al “G. Tatarella”, ma non hanno subito fortunatamente particolari conseguenze. L’uomo inseguito è stato arrestato.