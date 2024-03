Bonito al fianco di Decaro: «I sindaci manifestino contro una decisione da regime»

In una nota pubblicata sul proprio profilo social, il sindaco di Cerignola Francesco Bonito prende ferma posizione a difesa del collega di Bari Antonio Decaro, a proposito della notizia della commissione d’accesso per verificare infiltrazioni mafiose nell’attività amministrativa del capoluogo di regione. «Il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito esprime tutta la sua protesta nei confronti del provvedimento di polizia adottato da un governo di ispirazione fascista. Nel contempo esprime altresì tutta la sua stima e la sua considerazione nei confronti di Antonio Decaro , grande sindaco di Bari, cittadino, amministratore e politico al di sopra di ogni sospetto. Il sindaco di Cerignola invita tutti i colleghi della Regione Puglia ad una manifestazione di protesta in nome della legalità, non quella di regime, da tenersi davanti al Ministero dell’Interno, già sede di un dittatore».