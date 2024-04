Cerignola, a folle velocità su Viale di Levante si riprendono col cellulare e si ribalta

«Una folle corsa e un incidente che poteva costare caro anche a chi si trovava lì in quel momento! Tutto filmato ovviamente con lo smartphone, perché quando uno fa una tale “impresa eroica” deve vantarsi sui social…». Sono le parole di Luca Abete, storico inviato della trasmissione di Canale 5 “Striscia la notizia”, che accompagnano un video pubblicato sui propri canali social. Il fatto è accaduto a Cerignola alcuni giorni fa, precisamente in viale di Levante: nelle immagini si vede una Fiat 500 sfrecciare ad altissima velocità che, per evitare un’altra auto nei pressi di via Iglesias, impatta con altre vetture parcheggiate e si ribalta. Il tutto ripreso da un cellulare, con musica ad alto volume in sottofondo: sfiorata la tragedia (non ci sono stati feriti o contusi gravi), soltanto perché al momento non si trovavano su strada pedoni o altre macchine. Un episodio che induce a serie riflessioni su quanto i social e alcuni generi di bravate inducano all’emulazione, come già accaduto già in altri casi di cronaca in Italia, con ben altre conseguenze.