Cerignola: il Maggio dei Libri accende la passione per la lettura

Maggio è il mese dedicato ai libri e alla lettura a Cerignola. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le realtà aderenti al Patto per la Lettura, ha organizzato un ricco programma di eventi per promuovere la cultura e il piacere di leggere in tutte le fasce d’età. Il calendario prevede una serie di iniziative per tutti i gusti: incontri con autori, laboratori di lettura creativa, spettacoli teatrali, mostre bibliografiche e molto altro ancora. Gli eventi si svolgeranno in diverse locations del territorio comunale, tra cui biblioteche, scuole, librerie e piazze. “Il Maggio dei Libri è un’occasione importante per riscoprire il valore dei libri e della lettura – dichiara il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito -. La nostra Amministrazione comunale è impegnata a promuovere la cultura e la crescita personale dei cittadini, e la lettura è uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Ringrazio il mondo dell’associazionismo e della scuola per il prezioso contributo che hanno dato all’organizzazione di questa manifestazione”. Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito web del Comune di Cerignola e sulle pagine istituzionali dell’Ente.