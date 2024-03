Cerignola, proseguono i controlli sull’abbandono di rifiuti tramite fototrappole | Video

Continuano, con l’ausilio di fototrappole, i controlli della Polizia Locale per contrastare l’abbandono indiscriminato ed illegale di rifiuti in aree soprattutto periferiche della città. Le donne e gli uomini guidati dal comandante Michele Dalessandro hanno proceduto alla verifica delle targhe dei mezzi e comminato nuove sanzioni agli incivili. “Sono rimasta sorpresa per alcune delle immagini che è possibile visionare: una macchina in sosta dalla quale una persona, che non riesco a definire nostro concittadino, getta ben 13 buste colme di rifiuti. È sicuramente il segno di un’inciviltà ancora radicata e diffusa. I controlli continueranno anche nel mese di marzo, in nuove aree che individueremo di concerto con la Polizia Locale. All’inciviltà anteporremo sempre l’educazione e la sensibilizzazione, per questo torneremo nelle scuole, nei centri di aggregazione per spiegare che gettare correttamente i rifiuti significa amare la propria città”. Il commento dell’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, che ha ringraziato le donne e gli uomini in divisa del Comune per il prezioso lavoro svolto.