D’Ausilio all’Avellino, le cifre del trasferimento del trequartista

Michele D’Ausilio ha lasciato l’Audace Cerignola e sarà un nuovo giocatore dell’Avellino. Il trequartista classe 1999 ha salutato i componenti della società gialloblù prima della sfida di sabato sera contro il Crotone, dirigendosi poi nella città irpina dove firmerà un contratto fino a giugno 2027. Manca soltanto l’ufficialità da parte dei biancoverdi, ma è stato tutto definito. L’ex numero dieci degli ofantini ritroverà il tecnico Michele Pazienza, che lo ha fortemente voluto: arrivato nell’estate 2022 dalla Giana Erminio, D’Ausilio ha complessivamente totalizzato in tutte le competizioni con la maglia dell’Audace 60 presenze, con nove reti realizzate e tredici assist forniti ai compagni. Le cifre dell’accordo per il trasferimento vedono il riconoscimento di una base fissa intorno ai 165mila euro, più 50mila euro di bonus se l’Avellino otterrà la promozione nelle prossime tre stagioni, cui aggiungere il 10% in favore del Cerignola in caso di futura rivendita. A quattro giorni dal termine della finestra del mercato invernale, il ds Di Toro ora è al lavoro ancora più speditamente per riempire le caselle lasciate dalle partenze dello stesso D’Ausilio e di Sosa nel reparto avanzato: i nomi sono quelli circolati negli ultimi giorni, ossia Fantacci, Asencio o Fabrizi, sono attese novità nelle prossime ore.