Di giorno avvocato, di notte scrittore: Vittorio Pelliccioni lancia il suo primo romanzo “La Stella di Niamh”

Credere nei sogni e non arrendersi mai, la storia che ha portato l’avvocato Vittorio Pelliccioni a scrivere il suo primo romanzo, “La Stella di Niamh”. Nato e vissuto a Cerignola fino al conseguimento della maturità, Vittorio si trasferisce a Milano per frequentare il corso di laurea in Giurisprudenza, ma al lavoro da avvocato ben presto affianca la notturna passione per la scrittura. Dopo la laurea, comincia a scrivere questo racconto ispirato a un videogame degli anni ’90, sperando un giorno di poterlo leggere ai suoi figli. Si susseguono anni di scrittura e di interruzioni, fino a quando nel 2023 decide di proporre il suo “La Stella di Niamh” alla casa editrice Bookabook, un’azienda in crowdfunding che lascia ai lettori l’opportunità di decidere con i preordini delle copie quali libri portare alla pubblicazione. In soli sei giorni, il romanzo raggiunge più di 100 preordini, guadagnandosi la sua pubblicazione.

Un risultato che l’avvocato Pelliccioni non si sarebbe mai aspettato, ma che dimostra perfettamente il messaggio chiave del suo romanzo: «non è rilevante né la condizione sociale né il luogo da cui si proviene, ma ciò che conta è la voglia che si ha di autodeterminarsi e raggiungere i propri obiettivi». E in fondo questo è ciò che accade al protagonista Liam, un orfano adolescente che vive nella cittadella di Wynnegard, convinto di essere discendente di una nobile famiglia di eroi. Del suo passato sa solo che ha perso i genitori quand’era ancora in fasce, e del suo futuro non sembra importargli troppo, almeno fino a quando non si trova faccia a faccia con l’esistenza di un mondo sotterraneo, alimentato dal male e da verità ancora tutte da scoprire. Sebbene la trama rientri nei caratteri del genere fantasy, Pelliccioni ci spiega che invece l’intreccio del racconto è così realistico nel suo fluire emozionale che il lettore rivede nella fantasia la sua stessa realtà, quell’universale condizione di inadeguatezza che ognuno di noi vive o ha vissuto durante la propria giovinezza.

Dunque, “La Stella di Niamh” nasce per un pubblico di giovani lettori, ma attira la curiosità anche dei più grandi, appassionati di fantasy e non. Inoltre, l’impostazione sintattica realizzata sul modello di una vera e propria sceneggiatura, rende il romanzo innovativo e di ampio raggio. Ad oggi ha raggiunto i quasi 300 preordini, per cui si avvicina sempre più alla sua pubblicazione, che si presume sarà realizzata entro gennaio 2025. Nella speranza che il suo scritto raggiunga un grande successo, Vittorio Pelliccioni si augura un giorno di poterlo presentare nella sua città e di rivolgere ai giovani non solo un prodotto letterario, ma un’esortazione a imporre con coraggio i propri sogni. Si riporta di seguito il link per effettuare il preordine del romanzo: https://bookabook.it/libro/la-stella-di-niamh/