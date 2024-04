Domenica 21 aprile a Cerignola in scena “Il malloppo”, uno dei capisaldi della black comedy

Altro appuntamento di qualità nel ricco cartello stagionale del Teatro Mercadante di Cerignola promosso dalla direzione artistica di Savino Zaba e dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Dopo il successo de La signora del martedì ecco Il Malloppo con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro, celebre commedia in programma domenica 21 aprile alle ore 21. Scritta dal grande Joe Orton negli anni ’60 e divenuta subito un successo clamoroso in Inghilterra, è la storia di due ladri inesperti che decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, costretti però a nascondere la refurtiva…nella bara della madre appena deceduta di uno di loro. Inizia, dunque, una rocambolesca sequela di situazioni assurde e spassose, tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, il tutto tipico dell’umorismo nero britannico.

Il Malloppo è infatti uno degli esempi più famosi e divertenti della black comedy, di cui gli inglesi sono maestri, in cui l’ironia ed il cinismo diventano le armi più efficaci per attaccare i capisaldi della società borghese: forze dell’ordine, matrimonio e culto della morte. Traduzione dell’opera di Edoardo Erba, protagonisti assoluti invece Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro, con Giuseppe Brunetti e Davide Cirri. Francesco Saponaro è il regista della celebre commedia, scenografia a cura di Luigi Ferrigno, di Anna Verde i costumi tipici della borghesia inglese di metà secolo, disegno luci di Antonio Molinaro. Una trama coinvolgente tra leggerezza, black humor e contraddizioni, altra opera di rilievo proposta nella stagione del Teatro Mercadante di Cerignola che chiuderà, successivamente, con l’ultimo spettacolo dedicato all’accessibilità, Gli Anni (10 maggio), e Divertissment con Rocco Papaleo (12 maggio). Sipario de Il Malloppo domenica 21 aprile presso il “Roma, cinema, teatro e… “, ore 21. Il Malloppo è una produzione de La Pirandelliana.