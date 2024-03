Domenica 3 marzo a Cerignola presentazione del libro di Rosaria Anna Achille

Domenica 3 marzo, alle ore 19 alla chiesa del Purgatorio a Cerignola, si terrà la presentazione del libro “Impressione…versi nascenti”, di Rosaria Anna Achille. L’introduzione sarà a cura di Antonio Galli, dialogherà con l’autrice Vito de Leo. La compositrice pugliese Rosaria Anna Achille, già docente di scuola primaria, attualmente è docente di Teoria, ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. Ha conseguito il Diploma in Composizione Sperimentale (nel 2015) e la Laurea Specialistica in Composizione con Indirizzo Tecnologico (nel 2018), presso il Conservatorio di Musica “N. Piccini” di Bari. Le sue composizioni sono state eseguite in diversi concerti, concorsi e manifestazioni in alcune città della Puglia: Bari, Lecce, Trani, Ruvo, Casamassima, Giovinazzo. Nel dicembre 2017 ha vinto il secondo premio al concorso Internazionale di Composizione “Don Vincenzo Vitti” di Castellana Grotte, con il pezzo per cinque strumenti “Risonanze” e nel maggio 2022 ha ottenuto un diploma di merito al Concorso Internazionale “Città di Barletta”, con il brano per pianoforte “Improvviso”. Cifra stilistica della sua produzione musicale è la ricerca di un connubio fra le varie forme artistiche, in particolare con le arti figurative (quadri, foto, video). L’incontro con il mondo della poesia svela un nuovo scenario creativo: i versi, come le note musicali, si muovono tra i colori, le forme e le luci di quadri impressionisti, astratti, surrealisti. È un richiamo alla sinestesia, che si traduce nella silloge “Impressione…versi nascenti”, dove parole, suoni e immagini si fondono per esprimere i moti del cuore e dell’anima.

Vito de Leo insegnante di sostegno, pittore con all’attivo diverse personali e partecipazioni a mostre nazionali ed internazionali ha pubblicato insieme a Domenico Amato “Via Crucis” Quaderno di pitture e meditazioni n°40 di Luce & Vita, Molfetta-Bari, marzo 1998 in qualità di pittore. Si dedica alla poesia da molto tempo. Diverse le sue partecipazioni a festival poetici, reading e spettacoli. Ha avuto pubblicazione su antologie collegate a premi nazionali e su siti Web letterari, come Zonadidisagio. È tra i poeti che hanno partecipato all’antologia dedicata a papa Francesco “Dalla fine del mondo” edita da Luce e Vita nel 2018. E’ presente nell’Antologia “Il sentimento della Scrittura” Secop Edizioni 2021. Hanno scritto di lui i poeti e critici Nicola Vacca, Pasquale Vitagliano, Anna Moretti, Patrizia Ricco e Salvatore Simonetti e Luciana De Palma. Si è classificato secondo al Concorso Nazionale “Opera Prima” indetto dall’Associazione Papini di Firenze nel 2013. Vincitore del Premio “Talento da Poeta” Edizioni Secop nel 2015, ha pubblicato la silloge “Un’altra Ragione” Edizioni Secop Start nell’Aprile 2016. Finalista al Torneo dei Poeti di Pulsano Taranto. E’ in uscita la raccolta “Troppo di niente e altri versi” Edizioni G.C.L..