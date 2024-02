Forza Italia Cerignola, Carlo Dercole il nuovo uomo guida

Un cambio di passo in direzione di tutti coloro che hanno voglia di dare un contributo per far crescere una comunità che ha bisogno di nuove risorse. Forza Italia è impegnata in tutta la provincia di Foggia in questo percorso che nelle ultime ore ha permesso di aprire una importate finestra politica a Cerignola con l’ingresso, nella squadra diretta dal nuovo coordinatore provinciale del partito, di Carlo Dercole 34enne ma già con grande esperienza politica essendo stato eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 2015 come il più suffragato nella sua lista che gli ha consentito di avere un ruolo in giunta con la delega allo Sport e Politiche Giovanili.

“Stiamo lavorando in tutta la provincia per aprire un confronto con chi crede nei valori di Forza Italia e nel nostro programma di rinnovamento, che guarda non solo a forze nuove ma anche a premiare chi sostiene il partito dal primo giorno”, sottolinea Paolo Dell’Erba coordinatore provinciale di Forza Italia che poi aggiunge “Dercole è una persona su cui scommettere per dare una nuova guida al partito su Cerignola e che ha già dato prova di essere una persona capace con la realizzazione del Palazzetto dello Sport intitolato a Salvatore Tatarella e alla ristrutturazione dello stadio Monterisi che oggi consente all’Audace Cerignola di disputare il campionato di Lega Pro”.