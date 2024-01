Furti di gomme e cerchi a Bari, arrestati dalla Polizia due uomini di Cerignola

Sono stati arrestati dalla polizia di Bari due presunti ladri, originari di Cerignola (Fg), che avrebbero rubato gli pneumatici di auto parcheggiate nel quartiere Poggiofranco. Sono almeno tre gli episodi contestati negli ultimissimi giorni, in cui altrettante vetture sono state trovate appoggiate su dei mattoni dopo il furto delle gomme. Nel primo caso una Mercedes nera parcheggiata su viale Kennedy, strada a grandissimo scorrimento, tra l’altro molto trafficata a causa della ripresa del lavoro e delle scuole di lunedì 8 gennaio, è stata rinvenuta adagiata su quattro mattoni, senza più cerchi e gomme. In altri casi nel mirino sono finite una Fiat e un’altra Mercedes, stavolta in viale Papa Giovanni XXIII, una delle principali arterie del quartiere, dove i ladri hanno agito indisturbati. Ieri pomeriggio, tuttavia, dopo aver tentato la fuga, i due ladri sono stati fermati e arrestati. Bisognerà far luce per capire se siano responsabili di tutti questi analoghi episodi.