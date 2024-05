Ieri il Memorial che ha ricordato il “Maestro” Matteo Faccenda a Cerignola

Si è svolto ieri pomeriggio, presso il campo da calcio dell’Oratorio Salesiano “Cristo Re”, il Memorial “Matteo Faccenda-Un Maestro nello Sport e nella Vita”, dedicato all’allenatore di calcio giovanile cerignolano, scomparso un anno fa all’età di 78 anni. L’iniziativa è stata voluta da alcuni ex calciatori e dirigenti del Trinitapoli, società per la quale Faccenda ha a lungo lavorato, raccogliendo vittorie e scoprendo numerosi talenti locali, fattisi largo sia nel panorama nazionale che regionale. Il ricordo del “Maestro” ha preso le mosse dalle intenzioni di Pino Conte e Pasquale Izzi, concretizzandosi in una partita che ha coinvolto una trentina di calciatori, fra alcuni dei ragazzi allenati all’epoca da Faccenda e altri più giovani, ai quali sono ben note le qualità che il mister metteva in ciò che era più che una semplice passione, abbinando anche lezioni di vita. Ospite speciale Leonardo Colucci, che non ha voluto mancare all’appuntamento: l’ex giocatore di Verona e Bologna fra le altre e ora anch’egli allenatore, ha partecipato al sentito ricordo assieme alla famiglia e agli amici più cari.

