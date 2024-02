Il 4 marzo open day per la vaccinazione contro l’infezione da Papilloma Virus Umano

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’HPV che si celebrerà il 4 marzo 2024, la ASL Foggia promuove un open day per la somministrazione del vaccino contro l’infezione da Papilloma Virus Umano. Previste aperture straordinarie con accesso libero (senza prenotazione) in otto sedi del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) distribuite sul territorio. A Cerignola la sede prescelta è quella di Viale Giuseppe Di Vittorio, 21 con le vaccinazioni che si terranno dalle ore 9 alle 12: per informazioni si può scrivere alla mail ambulatoriocerignola@gmail.com. La vaccinazione sarà offerta gratuitamente a:

ragazzi nati dall’anno 2003 all’anno 2012;

ragazze nate dall’anno 1990 all’anno 2012;

persone HIV positive;

donne con lesioni precancerose della cervice uterina (definite CIN) di grado 2 (CIN2: (displasia moderata) e di grado 3 (CIN3: displasia grave);

MSM.

I vaccini anti-HPV oggi utilizzati proteggono contro i 9 sierotipi di HPV più pericolosi e sono estremamente sicuri ed efficaci: possono prevenire oltre il 90% delle forme tumorali associate all’HPV e sono stati somministrati in sicurezza a milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo.